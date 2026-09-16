Nepal'deki Sel Felaketinde Can Kaybı 1403'e Çıktı

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Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, X hesabından sele ilişkin son durumu açıkladı. Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği belirtilen açıklamada, kayıp 6 bin 150 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, selden etkilenen 13 bin 742 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA