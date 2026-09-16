Mehmet Çankaya’nın Kolombiya’da Düşen Uçağı Bulundu! Enkaza Günler Sonra Ulaşıldı, Eşinden Yardım Çağrısı

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Kolombiya’da 13 Eylül’de telsiz bağlantısı kesildikten sonra kaybolan Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın enkazına üç gün sonra ulaşıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye doğrudan ulaşılamazken, ekipler helikopterle yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra yürüyerek enkaza ulaştı. Çankaya’nın kullandığı uçak, Choco bölgesindeki Condoto’da bulunan Mandinga Havalimanı’ndan Bogota’daki Guaymaral Havalimanı’na gitmek üzere havalanmıştı. Uçakta Çankaya’nın yanı sıra 4 Kolombiya vatandaşı yolcunun daha bulunduğu belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın yaşandığı andan itibaren arama kurtarma çalışmalarının yakından takip edildiğini ve Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla Kolombiyalı makamlarla temas halinde olunduğunu açıkladı. Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşım bulunmaması nedeniyle ekiplerin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı. Ancak arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan ulaşması mümkün olmadı. Bunun üzerine kurtarma ekipleri enkaza yakın bir noktaya helikopterlerle bırakıldı. Ekipler, zorlu arazide yaptıkları yürüyüşün ardından üç gün sonra uçağın enkazına karadan ulaşmayı başardı.

EKİPLER ENKAZA ZORLU ARAZİDE ULAŞTI

Dağın yamacına çarptığı belirtilen uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Dik ve sarp yamaçların hakim olduğu bölgede arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü aktarıldı. Kolombiyalı yetkililer ise kazazedelerin sağlık durumuna ve uçakta bulunan kişilerin akıbetine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ACILI EŞTEN ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜN ÇAĞRISI

Mehmet Çankaya’nın eşi Adriana Revelo, Noticias Caracol En Vivo’ya yaptığı açıklamada yetkililerden arama çalışmalarını durdurmamalarını istedi. Hava koşulları nedeniyle uçağın bulunduğu değerlendirilen bölgede arama faaliyetleri ve uçuşların askıya alındığını öğrendiklerini belirten Revelo, ailelerin endişeli bekleyişinin devam ettiğini söyledi. Revelo, Kolombiya Hava Kuvvetleri’ne ait iki özel helikopterin bölgedeki hava şartlarını, konumu ve coğrafi yapıyı incelemek üzere görev yaptığını belirterek, uçağın diğer parçalarının bulunması ve yolcuların durumunun belirlenmesi için ekiplerin çalıştığını ifade etti. “Şu an itibariyle durum belirsiz; yolcuların hayatta olup olmadığını hala bilmiyoruz” diyen Revelo, Kolombiya Hava Kuvvetleri, polis ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella’ya arama çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

'BU BİR İNSANLIK MESELESİ'

Revelo, “Bu bir insanlık meselesi; hayati önem taşıyan tıbbi ve sosyal hizmetler yürüten insanlarla ilgili. O tepede uzun yıllardır hiçbir kaza olmadı. Bu da bulunan parçaların kocamın uçağına ait olduğuna dair en net gösterge” ifadelerini kullandı. Mehmet Çankaya’nın eşi, şu aşamada uçakta bulunan diğer yolcuların durumuna ilişkin bilgi beklediklerini söyledi. Revelo ayrıca kendisi ve Çankaya’nın 18, 9 ve 7 yaşlarında üç kızının bulunduğunu, en büyük kızları dışında çocukların babalarının kaybolduğundan haberdar olmadığını belirtti.

'ÇOCUKLAR BABALARININ SEYAHATTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU'

Yaşanan sürecin ailesi açısından son derece zor olduğunu anlatan Revelo, “Mehmet bir babaydı, evin reisiydi. 10 yıldır evliydik; geçen aralık ayında 10. evlilik yıldönümümüzü kutlayacaktık” dedi. En büyük kızının kazayı sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirten Revelo, diğer çocukların ise babalarının seyahatte olduğunu düşündüğünü söyledi.

MEHMET ÇANKAYA İLE SON KONUŞMASINI ANLATTI

Revelo, Çankaya ile son iletişimini de anlattı. Çankaya’nın uçuş öncesinde kendisine selfie gönderdiğini söyleyen Revelo, eşinin uçuş sırasında telefon kullanmama konusunda aralarında bir düzen olduğunu belirtti. Son konuşmalarının Condoto uçuşundan önce gerçekleştiğini aktaran Revelo, Çankaya’nın kendisine daha önce gördüğü ve sahiplenmeyi düşündüğü bir sokak köpeğinden bahsettiğini söyledi. Revelo, “Ona küçük bir kalp emojisi gönderdim ve ‘Mutlu ve güvenli yolculuklar’ dedim. Bu, aramızdaki son iletişimdi” ifadelerini kullandı.

UÇAKTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgede acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti. Uçakta Mehmet Çankaya ile birlikte 4 Kolombiyalı yolcunun bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA