Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Hakim ve Savcı Atamalarında Doğu-Batı Ayrımı Bitti, Puan Dönemi Başlıyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için yargıda kapsamlı bir dönüşüm sürecinin sürdüğünü belirten Gürlek, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı. Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha hızlı işleyen, yargılamaların makul sürede tamamlandığı ve vatandaşların yargıya güveninin güçlendirildiği bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARINDA YENİ KRİTERLER

Adliyelerde hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla yapılan görüşmelerde yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasının vatandaşların öncelikli beklentileri arasında olduğunun vurgulandığını belirten Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında yargılama süreçlerini hızlandıran düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Gürlek, "Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz" dedi.

'DOĞU-BATI AYRIMI KALKACAK'

Yeni sistemde terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergelerinin de puanlamaya dahil edileceğini belirten Gürlek, "Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul… pic.twitter.com/NljbpzNVju — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 16, 2026

Kaynak: DHA