Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Burak Şahbaz, demir sopayla saldırdığı amcası Sait Şahbaz'ı öldürdü, yengesi Nihal Şahbaz da ağır yaraladı.

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Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası Sait Şahbaz'ın evine giden Burak Şahbaz, henüz bilinmeyen nedenle yengesi Nihal Şahbaz ile tartışmaya başladı. Şahbaz'ın evde bulduğu demir sopayla saldırdığı Nihal Şahbaz, bağırarak eşinden yardım istedi.

YARDIMA GELEN AMCASINA DA SALDIRDI

Şüpheli, odaya gelen amcası Sait Şahbaz'a da (68) demir sopayla saldırdı. Kanlar içinde yerde uzanan Şahbaz çiftini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sait Şahbaz'ın öldüğü belirlendi.

Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı - Resim : 1

Ağır yaralanan Nihal Şahbaz ise ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahbaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Sit Şahbaz'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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