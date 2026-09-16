'Boşanma Aşaması'nda Aile Katliamı! Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı

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Antalya'da sabahın ilk ışıklarında kan donduran bir aile katliamı yaşandı. Olay, saat 05.00 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

Sefer Coşkun (38) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ÇOCUK KORUMA ALTINDA,

Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ayşegül Coşkun, Cemile ve Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA