Kahramanmaraş'taki Okul Katliamında Şok Gelişme: Silah Seslerini Duyunca Okulu Bırakıp Kaçmışlar

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Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan tarihinde 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen, öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı silahlı katliama ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, katliam anında öğrencileri kurşunların hedefinde bırakarak binadan kaçan okul yöneticileri ile katliamın önünü açan ihmallere imza atan kamu görevlilerinin peşini bırakmadı. Güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, skandalı ortaya çıkararak düğmeye bastı.

SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA ÖĞRENCİLERİ BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Başsavcılık tarafından yürütülen tahkikat kapsamında okulun güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye incelendi. Dehşet anlarına ait kayıtlarda, okul müdürü C.K. ve okul müdür yardımcısı F.B.'nin, olay esnasında içeriden yükselen silah seslerini duymalarına rağmen öğrencileri korumak yerine derhal okul binası dışına çıkarak kaçtıkları tespit edildi.

Savcılık, okulu yüzüstü bırakan müdür ve yardımcısı hakkında "terk suçu ve suçu bildirmeme" iddialarıyla 4483 sayılı Kanun kapsamında Kahramanmaraş Valiliği'nden resen soruşturma izni istedi. MEB Teftiş Kurulu raporlarında, öğretmen A.T.'nin de aynı şekilde olay anında okulu terk ettiği belgelendi.

REHBER ÖĞRETMEN KATLİAMI ÖNLEYEBİLECEK BİLDİRİMİ YAPMAMIŞ

Soruşturmanın en kritik noktalarından birini ise rehber öğretmen E.İ. oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 18 Ağustos 2026 tarihinde savcılığa gönderdiği tevdi raporunda, rehber öğretmen E.İ.'nin olaydan önce fail İsa Aras Mersinli'nin "korumaya muhtaç çocuk" statüsünde olduğunu bildiği ortaya çıktı. Rehber öğretmenin, Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapması gereken yasal bildirimi yapmadığı saptandı.

Savcılık, bu eylemin "görev suçu" kapsamında kaldığını belirterek rehber öğretmen hakkında da soruşturma izni talep etti.

'ŞÜPHELİ KONUMDAKİ KİŞİ YEMİNLE TANIK YAPILAMAZ'

Katliam davasının Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül tarihinde görülen ilk duruşmasında rehber öğretmen E.İ.'nin "tanık" sıfatıyla dinlenmesi ve yemin ettirilmesi mahkeme salonunda tansiyonu yükseltmiş, mağdur öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, duruşmada usule sert sözlerle itiraz ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müvekkillerimin haklarını ihlal eden, fiilin asli faili veya iştirakçisi konumunda bulunma şüphesi altındaki bir kişinin 'tanık' sıfatıyla ve yemin ettirilerek dinlenmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) temel ilkelerine aykırıdır. İ.E'nin beyanlarına açıkça itiraz ediyoruz. Şahıs hakkında derhal suç duyurusunda bulunulmasını, dosyaya 'sanık' sıfatıyla dahil edilmesini talep ediyoruz."

'İHMALİ OLAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Süreci yakından takip eden avukat Cinkara, meselenin sadece usul boyutuyla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"15 Nisan'da evlatlarımızı ve kıymetli öğretmenimizi kaybettik. Kamu görevlilerinin ve yetkililerin idari veya denetim yönünden en ufak bir zafiyeti, yüzde 1 dahi ihmali varsa bunun sonuna kadar üzerine gidilmelidir. Şehit yavrularımıza ve gözü yaşlı ailelere borcumuzdur."

Öte yandan mağdur avukatlarının; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ve KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri hakkında yaptığı geniş kapsamlı suç duyurularına ilişkin başsavcılığın atacağı bir sonraki adım kamuoyunda merakla bekleniyor.

Kaynak: ANKA