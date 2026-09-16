FETÖ'nün Güncel Hücre Ağı Deşifre Edildi, 3 Gözaltı Var
FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. MİT ve emniyetin ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, BİR FİRARİ ARANIYOR
Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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