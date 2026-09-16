FETÖ'nün Güncel Hücre Ağı Deşifre Edildi, 3 Gözaltı Var

FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. MİT ve emniyetin ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Son Güncelleme:
FETÖ'nün Güncel Hücre Ağı Deşifre Edildi, 3 Gözaltı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, BİR FİRARİ ARANIYOR

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar'FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
FETÖ Operasyon
Son Güncelleme:
İstanbul'da Kabus Sabahı: Yağmur Trafiği Vurdu, Köprü ve Otoyollar Kilitlendi Yağmur Trafiği Vurdu, Köprü ve Otoyollar Kilitlendi
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Ion Rusu Esenyurt'ta Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Ion Rusu Esenyurt'ta Yakalandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
Üykü Çiftinin Evindeki Yangının Altından Cinayet Çıktı! X-Ray Görüntülerinden Tespit Edildi: Katil Zanlısı Yakalandı Üykü Çiftinin Evindeki Yangının Altından Cinayet Çıktı
'Boşanma Aşaması'nda Aile Katliamı! Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı
MİT'ten Siber Casuslara Büyük Darbe: Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler! Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler!
CHP 38. Olağan Kurultay Davasında Erteleme CHP 38. Olağan Kurultay Davasında Erteleme