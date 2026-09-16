MİT'ten Siber Casuslara Büyük Darbe: Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler!

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) siber dünyanın güvenliğini tehdit eden karanlık bir şebekeye karşı ortaklaşa operasyon başlattı.

Ankara merkezli yürütülen operasyonda, sendikalara yönelik yazılım hizmetleri sunan "Aydo Yazılım" adlı şirketin, yasa dışı veri sorgulama panelleri kurarak adeta bir siber casusluk üssü gibi çalıştığı deşifre edildi. Şirketin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, aralarında şirket sahibinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

SİSTEMİN İÇİNE GİZLİ SORGULAMA ARAYÜZÜ YERLEŞTİRMİŞLER

Aydo Yazılım tarafından geliştirilen sendika otomasyon programlarının içine, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilerin dahi bilgilerine ulaşılmasını sağlayan özel ve gizli bir sorgu arayüzü eklendiği saptandı. Teknik incelemelerde; geçmiş yıllarda internete sızdırılmış olan devasa veri setlerinin bu illegal sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi.

T.C. kimlik numarası girilerek yapılan aramalarda vatandaşların kimlik ve nüfus bilgilerine saniyeler içinde erişildiği, veri tabanının arka planında ise çok daha kritik kişisel verilerin depolandığı anlaşıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN VERİLERİ BİLE HAVUZDA

Söz konusu illegal sorgu sisteminin, sendikaların üye kayıt işlemlerini tamamlama bahanesiyle kullanıldığı tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, siber korsanların elindeki bu geniş kapsamlı veri havuzunda 18 yaşından küçük çocuklara ait kritik kayıtların da yer alması tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

'NVİ' OYUNU DEŞİFRE EDİLDİ

Ele geçirilen sunucularda yapılan adli bilişim incelemelerinde, kişisel verilerin tutulduğu sistem kayıtlarında sistematik olarak "NVİ" ibaresinin kullanıldığı dikkat çekti. Şüphelilerin bu kodlama ile verilere yasal bir zemin süsü vermek istedikleri ve bilgilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden anlık çekildiği izlenimi yaratmaya çalıştıkları belirlendi.

Ancak siber uzmanların elde ettiği teknik bulgular, söz konusu verilerin devletin resmi sistemlerinden sızmadığını, internetteki dağınık illegal veri setlerinin toplanarak entegre edildiğini kesin olarak kanıtladı.

HEM KVKK DANIŞMANLIĞI YAPIP HEM DE VERİ SIZDIRMIŞLAR

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise şirketin ticari faaliyetlerinde ortaya çıktı. Yasa dışı veri paneli işleten Aydo Yazılım'ın, aynı zamanda "Clock&Wise" markası altında resmi kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği belirlendi.

Bir yandan şirketlerin verilerini koruma vaadiyle danışmanlık yapan yapının, diğer yandan sendika yazılımları üzerinden yasa dışı sorgulama ağı kurması büyük bir skandalı açığa çıkardı.

Kaynak: AA