Üykü Çiftinin Evindeki Yangının Altından Cinayet Çıktı! X-Ray Görüntülerinden Tespit Edildi: Katil Zanlısı Yakalandı

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verilmesi sonucu öldürüldüğü belirlendi. JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gasp edilen ziynet eşyalarının izini süren ekipler, zanlı H.Ç.’yi havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Olay, 8 Eylül 2026’da Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan Ağa ve Nimet Üykü’nün cansız bedenlerine ulaşıldı. 7 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

OTOPSİDE ATEŞLİ SİLAH İZİNE RASTLANDI

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Üykü çiftinin vücutlarında ateşli silah mermisi izleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde çiftin göğüs bölgelerinden birer kurşunla vurulduğu ve ardından evin ateşe verildiği belirlendi. Ayrıca Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu tespit edildi.

JASAT, ZİYNET EŞYALARININ İZİNDEN GİTTİ

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada JASAT ekipleri, olayın ardından kaybolan ziynet eşyalarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, H.Ç.’nin gasp ettiği altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve burada kuyumcuda satış yapmaya çalıştığı belirlendi. Zanlının havalimanındaki X-Ray görüntüleri üzerinden tespit edildiği ve düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

H.Ç. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.Ç., işlemlerinin ardından “kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, JASAT ekiplerinin 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olaydan 11 bin 808’ini aydınlattığı belirtildi. Aynı dönemde JASAT’ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının tamamının çözüldüğü, firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında da Kırmızı Bülten çıkarılmasının sağlandığı aktarıldı. Bakanlık, soruşturmayı yürüten jandarma ve adli birimlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi