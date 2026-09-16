Güllü’nün Ölümünde Yeni İddia! Tuğyan’ın Eski Nişanlısından Dikkat Çeken Sözler: 'Beni Taşıyorsa Annesini de Camdan Atmıştır'

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alova’da 26 Eylül 2025’te 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yaklaşırken, dosyanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı iş insanı Kervan Eminoğlu açıklamalarda bulundu. Sabah’ta yer alan habere göre, Eminoğlu, 1 Ekim’de görülecek ilk duruşmada bildiği tüm detayları mahkeme salonunda anlatacağını söyledi.

'TUĞYAN’IN ANNESİNE OLAN ÖFKESİ BENDEN DOLAYI DEĞİLDİ'

Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’ye yönelik öfkesinin kendi ilişkileri nedeniyle ortaya çıkmadığını savunan Eminoğlu, bu konuda çarpıcı bir iddiada bulundu. Eminoğlu, “Güllü’yü kızı öldürdü. Tuğyan’ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu” ifadelerini kullandı. Eminoğlu, Tuğyan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından görüşmediklerini belirterek, “Ben Tuğyan’la 23 Ekim’den bu yana bir daha görüşmedim” dedi.

'BENİ SIRTINA ALIP KALDIRIYORDU'

Eminoğlu, açıklamalarında Tuğyan’ın fiziksel gücüyle ilgili de dikkat çeken bir anlatımda bulundu.Tuğyan’ın kendisini sırtına aldığı bir videonun bulunduğunu söyleyen Eminoğlu, 85 kilo olduğunu belirterek, “Ben Tuğyan’ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir” diye konuştu. Eminoğlu, 1 Ekim’deki duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını yineledi.

Kaynak: Sabah