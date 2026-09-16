Milyonlarca Emekli ve Memuru İlgilendiren Açıklama! Bakan Şimşek Duyurdu: 'Maaşlar En Az Enflasyon Kadar Artacak'

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Vadeli Program’ın (OVP) kamu için bağlayıcı, özel sektör için ise yol gösterici bir çerçeve sunduğunu belirten Şimşek, üç yıllık politika yaklaşımının korunduğunu ifade etti. Dezenflasyonun temel hedef olmaya devam ettiğini söyleyen Şimşek, sürecin hedeflenen hızda ilerlemediğini ancak bunun yalnızca iç dinamiklerden kaynaklanmadığını belirtti. Savaşın etkilerine dikkat çeken Şimşek, “Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan aşağıda olurdu” dedi.

İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

'SAVAŞ SADECE PETROL DOĞALGAZ ÜZERİNDEN ETKİLEMİYOR'

"OVP'nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası. Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor. Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz.

'OVP AÇISISINDA BAĞLAYICI HEDE BÜTÇEDİR'

OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik. 2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Buna rağmen yüzde 3,5 hedef karşısında yüzde 3,1 performans göstereceğimizi söylüyoruz.

ŞİMŞEK'TEN BÜYÜME SÖZLERİ

Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil. Mali disiplini tesis edeceğiz dedik. OVP sayesinde birçok hedef başarıldı. Kur korumalı mevduattan bu doğrultuda çıktık. Rezervler mesele olmaktan çıktı. Büyüme ılımlı ama dünyaya oranla makul seviyede.

'DEZENFLASYON ETKİLİ OLUYOR'

Enflasyonda modelin öngördüğünden daha fazla atalet var. Çünkü geçmişe endeksleme güçlü. Kirada, eğitimde ve ücretlerde endekslemeler oldukça güçlü. Kur tarafında yüzde 30-40'lık bir geçişkenlik var. Politika çerçevesinde ve yönünde bir değişiklik yok. Hedefler büyük oranda tutuyor. Dezenflasyon fiyatları düşmesi değil, fiyat artışlarının yavaşlamasıdır. Burada büyük ölçüde bir başarı var. Dezenflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. Para politikası temel mal enflasyonunda daha etkili. Bu gibi alanlarda dezenflasyonun etkili olduğu görülüyor.

'ENFLASYONDA CİDDİ YAVAŞLAMA VAR'

TÜİK, uluslararası standartlar neyse o yönde veri üretiyor. Rakamlara baktığınızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Tabii ki biz hedeflerde ciddi ölçüde iddialıydık. Özellikle hizmetlerde atalet vardı ama orada da tepki vermeye başladı.

'HAYAT PAHALILIĞI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ'

Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu yüzde 20-22 civarında tamamlardık. Başlangıçta öngördüğümüz zaman çizelgesi bir miktar uzayabilir. Hayat pahalılığı bizim en büyük önceliğimizdir. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak. Hayat pahalılığı ile mücadele bizim en büyük önceliğimiz, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Uzun bir süredir, çalkantı dönemleri hariç TL'ye rağbet var.

ŞİMŞEK’TEN KUR VE REEL SEKTÖR MESAJI

Daha esnek bir kur rejimine girilebilir ama şu anda piyasada bu şartlar oluşmuş değil, zamanı gelince bakarız. Ticaret ortaklarımızın büyüme oranları da oldukça önemli bir konu. Çiftçiye verdiğimiz kredilerin ortalama faizi %12 seviyesinde. Dışarıya sattığımız malların %95'ten fazlası sanayi üretimi. Eximbank'ın bu sene vereceği toplam kredi miktarı 60 milyar dolar. 2023'ten bugüne reeskont kredilerini 17 kat artırdık. Türkiye'de belli alanlarda kapasite fazlası var. İmalat sanayine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Genel para politikasının bozulması yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Seçici ve hedefli politikalarla reel sektörün stresini azaltmaya çalışıyoruz. 2027 yılı için %3,5 bütçe açığı hedefi bir üst limit.

'EŞEL MOBİLİ GELECEK YIL DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

Eşel mobil uygulamasına ilişkin konuşan Şimşek, uygulamanın yıl sonuna kadar motorin fiyatlarında devam edeceğini belirtti. Şimşek, “Gelecek yıl eşel mobili devam ettirmeyi düşünmüyoruz, eşel mobil yıl sonuna kadar mazotta devam edecek” ifadelerini kullandı. Şimşek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kayıt dışılıkla mücadelede büyük başarı elde ettik. Gelir vergisi veren mükellef sayısı yükseldi. 2027 vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz. Bu GSYH büyümesi, eşel mobilin devam etmeyeceği varsayımı ve kayıt dışı ile mücadeleden kaynaklanacak. Büyümede son birkaç yılda göreceli bir yavaşlama var. Ama dünya ekonomisine paralel büyüyoruz. Ticaret ortaklarımızın 1,5-2 katı büyüyoruz. Programın büyümedeki göreceli yavaşlamaya etkisi vardır ancak programın bir hedefi sürdürülebilir büyüme. G-20'de de Türkiye büyümede ilk sıraları koruyor. Bu savaş dünyanın 70'lerden beri gördüğü en büyük şok ve uzun sürdü. Bu tabii yatırım kararlarını etkiliyor.ABD ile yeni bir dönemin başındayız, savunma sanayii de dahil birçok alanda olumlu gelişmeler var."

Kaynak: HaberTürk