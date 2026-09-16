Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Detay! Kurtlar Vadisi’nin Nevzat’ından Osman Sınav Sözleri: 'Niye Her Şeyi Anlatmadın?'

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül’de “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Senaristlerin ifadelerinin ardından dizide “Nevzat” karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy’un sosyal medya hesabından yaptığı Osman Sınav paylaşımı gündeme geldi.

'FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ'

Yakışırboy, “Kurtlar Vadisi”nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın, dizinin ilk döneminde FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Oyuncu paylaşımında, “Osman Sınav FETÖ’cülerle yol yürümek istemedi” ifadelerini kullanırken, ayrıca “Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez” sözlerine yer verdi.

ŞAŞMAZ’IN İFADESİNDE SINAV AYRINTISI

Yakışırboy’un paylaşımında gündeme getirdiği Osman Sınav’ın diziden ayrılık süreciyle ilgili Raci Şaşmaz’ın ifadesinde de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Şaşmaz, Sınav’ın senaryo konusunda kendisine fikir ve tavsiyelerde bulunmak istediğini, ancak bunu sakıncalı gördüğü için kabul etmediğini söyledi.Sınav’ın bu talebinin karşılık bulmamasının ardından kendisine gelerek tehdit edildiğini söylediğini aktaran Şaşmaz, Sınav’ın çocuklarının bulunduğunu ve bu nedenle diziyi bırakıp projeyi kendisine devretmek istediğini ifade etti. Şaşmaz’ın anlatımında yer alan bu ayrıntılar, Osman Sınav’ın “Kurtlar Vadisi”nden ayrılış sürecine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi