Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Tutuklama Daha! Tutuklu Sayısı 38’e Yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Bu sabah 2 şüphelinin daha tutuklanmasıyla Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38’e yükseldi. Gözaltındaki diğer 4 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Tutuklama Daha! Tutuklu Sayısı 38’e Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyetin koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden kalan 6'sının işlemleri tamamlandı.

Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Tutuklama Daha! Tutuklu Sayısı 38’e Yükseldi - Resim : 1

TUTUKLU SAYISI 38’E ÇIKTI

2 başkomiserin de aralarında bulunduğu, biri emekli polis memuru olan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'si tutuklanmaları, 2'si de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 2 zanlının tutuklanmasına, 2 zanlının da adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

ARALARINDA EMNİYET MENSUPLARIDA BULUNUYORDU

Soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Önceden adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları Gökcan M, Ahmet B, Osman Nuri G. ve Hüseyin Ü. tutuklanmış, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku Dosyasında Kritik Gelişme! 6. Dalga Operasyonunda 4 Tutuklama: Aralarında Emekli Polisler VardıGülistan Doku Dosyasında Kritik Gelişme! 6. Dalga Operasyonunda 4 Tutuklama: Aralarında Emekli Polisler VardıGündem

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Operasyon Dalgası: 7 İlde Eş Zamanlı OperasyonGülistan Doku Soruşturmasında Yeni Operasyon Dalgası: 7 İlde Eş Zamanlı OperasyonGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Gülistan Doku
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı Mesajı! 'Daha Fazla Felakete Yol Açmadan Durması Gerekiyor' Hakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı Mesajı
10 Soruda Kaşif Kozinoğlu Soruşturması... Kurtlar Vadisi’ndeki Detaylar Neden Yeniden Gündemde? Kurtlar Vadisi’ndeki Detaylar Neden Yeniden Gündemde?
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
MİT'ten Siber Casuslara Büyük Darbe: Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler! Sendika Yazılımlarına Gizli Sorgu Arayüzü Yerleştirmişler!
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 11 Yaralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 11 Yaralı
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Tutuklama Daha! Tutuklu Sayısı 38’e Yükseldi Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
Los Angeles'ta Canlı Yayın Kabusu: Haber Helikopteri Düştü, 3 Ölü Canlı Yayın Kabusu, Haber Helikopteri Düştü, 3 Ölü