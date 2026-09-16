10 Soruda Kaşif Kozinoğlu Soruşturması... Kurtlar Vadisi’ndeki Detaylar Neden Yeniden Gündemde?

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MİT’in Orta Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar gündeme geliyor. Soruşturma kapsamında bazı sağlık çalışanları ve gardiyanlar hakkında işlem yapılırken, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri de “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakterine Kozinoğlu’nun ölümünden iki gün önceki bölümde ölüm emri verilmesi ve sonraki bölümlerde karakterin ölüm şeklinin işlenmesi de soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

İşte Kaşif Kozinoğlu’nun hayatından ölümüne, soruşturmanın yeniden açılmasından “Kurtlar Vadisi” bağlantısına kadar merak edilenler:

ÖZEL KUVVETLER’DEN MİT’E UZANAN KARİYER

Kaşif Kozinoğlu, 1955 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Yaklaşık 15 yıl Özel Kuvvetler’de bordo bereli subay olarak görev yapan Kozinoğlu, farklı ülkelerde yurt dışı görevlerinde bulundu. 1995 yılında emekli olduktan sonra MİT bünyesine katılan Kozinoğlu, Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. 2010 yılında “Baş Müşavir” unvanıyla Orta Asya ülkelerinden sorumlu oldu. Kozinoğlu, 2011 yılının mart ayında Ergenekon soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı ve tutuklandı.

ODA TV’DEKİ KLASÖRLE BAŞLAYAN SUÇLAMA

Kozinoğlu hakkında, OdaTV’de bulunan bir bilgisayarda “Kozinoglu3” adlı bir klasör bulunduğu ve bu klasörde MİT’e ait bilgilerin yer aldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Klasörün isminden hareketle bilgileri sızdıran kişinin Kozinoğlu olduğu ileri sürüldü. Kozinoğlu, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek ve sızdırmak” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Soruşturma kapsamında dizide kullanılan bazı plaka numaraları da yıllar sonra çeşitli yorumlara konu oldu. Özellikle “34 FG 7061” plakası üzerinden “FG” harfleri ve rakamların farklı anlamlara çekildiği iddiaları gündeme geldi.

DURUŞMAYA HAZIRLADIĞI SAVUNMA ORTAYA ÇIKTI

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Ölümü nedeniyle 22 Kasım’da yapılması planlanan ilk duruşmada savunma yapması bekleniyordu. Kozinoğlu’nun bu duruşma için hazırladığı savunma daha sonra ortaya çıktı. Savunmasında Fethullah Gülen yapılanmasının hedefinde olduğunu belirten Kozinoğlu, bilgisayardaki klasöre ve bu klasör üzerinden yöneltilen suçlamalara karşı çıktı.

FETÖ İDDİALARININ DAYANDIRILDIĞI BELGELER

Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yıllar sonra gündeme gelen iddialardan biri de FETÖ bağlantısı oldu. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak hüküm giyen eski MİT görevlisi Enver Altaylı’nın bilgisayarında, Fethullah Gülen’e “Muhterem Efendim” hitabıyla yazılmış mektuplar bulundu. 2008 tarihli mektuplardan birinde Kozinoğlu’nun MİT Müsteşarı olmaya çalıştığının ve bunun bazı çevreler tarafından tehdit olarak görüldüğünün ifade edildiği aktarıldı. Aynı yazışmalarda Kozinoğlu’nun, FETÖ’nün Orta Asya’daki okullarının kapatılması konusunda aktif rol aldığı da öne sürüldü. Öte yandan “Kurtlar Vadisi” dizisinde kullanılan “34 RTE 321” plakalı araç üzerinden de çeşitli “subliminal mesaj” iddiaları ortaya atıldı. Plakadaki harflerin Recep Tayyip Erdoğan’a, rakamların ise farklı bir geri sayım anlamına geldiği yönünde yorumlar yapıldı. Bu değerlendirmeler soruşturma kapsamında araştırılan iddialar arasında bulunuyor.

DOSYA 15 YIL SONRA NEDEN YENİDEN GÜNDEME GELDİ?

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili dosya, Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul olayların araştırılması amacıyla oluşturulan yeni birim tarafından yeniden gündeme alındı. Daha önce verilen takipsizlik kararının da şüpheli bulunduğu soruşturma kapsamında, o dönemde dosyayı yürüten Silivri Başsavcısı ile takipsizlik kararını veren savcının daha sonra FETÖ nedeniyle ihraç edilmesi de inceleme konusu oldu. Savcılık, Kozinoğlu’nun ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediğini, kalp krizi söz konusuysa müdahale sürecinde herhangi bir ihmal veya kasıt bulunup bulunmadığını araştırıyor.

CEZAEVİNDEKİ DAKİKALAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı sırada cezaevinde yapılan müdahale oldu. İddiaya göre Kozinoğlu, rahatsızlığını fark ettikten sonra acil durum düğmesine basarak yardım istedi. Savcılık, bu çağrının ardından gardiyanların gerekli müdahaleyi kasten ya da ihmal sonucu geciktirip geciktirmediğini inceliyor. Çağrıya yanıt vermesi gereken gardiyanın bir süre müdahalede bulunmadığı yönündeki iddialar da dosyada yer alıyor. Söz konusu kişinin olaydan bir süre sonra görevinden ayrıldığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa’ya gittiği öne sürüldü. Kozinoğlu’na ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının da görevlerini kasten veya ihmalen geciktirdikleri şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi. İki acil tıp teknisyeni “örgüt üyeliği” ve “kasten öldürme” suçlamalarıyla tutuklandı.

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ SORUŞTURMAYA NASIL GİRDİ?

“Kurtlar Vadisi” dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” adlı bir karakter yer alıyor. Bu karakterin Kaşif Kozinoğlu’nu temsil ettiği yönünde uzun süredir çeşitli iddialar bulunuyor. Dizinin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu’nun yakalanarak bir hücreye konulduğu ve hakkında ölüm emri verildiği sahneler yer aldı. Bu bölümden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde ise Kaşifoğlu’nun gözaltında bulunduğu sırada koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü bir sahne ekrana geldi. Soruşturma kapsamında bu zamanlamalar ve sahneler de inceleniyor.

DİZİDEKİ PLAKALAR NEYİ İFADE EDİYOR?

“Kurtlar Vadisi”ndeki bazı araç plakaları da soruşturma kapsamında dikkat çeken unsurlar arasında gösteriliyor. Bunlardan biri “34 RTE 321” plakalı araç. Plakanın “RTE” bölümünün Recep Tayyip Erdoğan’a, “321” rakamlarının ise geri sayım mesajına işaret ettiği yönünde yorumlar yapıldı. Bir diğer plaka ise “34 FG 7061”. Bu plakadaki “FG” harflerinin Fethullah Gülen’e gönderme olduğu, “7061” rakamlarının ise tersten okunarak 16 Temmuz’a işaret ettiği yönünde iddialar bulunuyor. Bu yorumlar kapsamında, dizinin bazı sahnelerinde siyasi veya örgütsel mesajlar bulunup bulunmadığı da araştırma konusu oldu.

SAVCILIK HANGİ İHTİMALLERİ ARAŞTIRIYOR?

Soruşturma kapsamında henüz bu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir suçlama bulunmuyor. Savcılık, dizinin senaryosuna veya sahnelerine dışarıdan herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığını ve özellikle FETÖ lehine bir yönlendirme olup olmadığını araştırıyor. Bu çerçevede dizinin ilk dönem yönetmenlerinden Osman Sınav’ın projeden ayrılma gerekçesi de yeniden gündeme geldi. Sınav, geçmişte ayrılık nedenini “benimle mezara gidecek” sözleriyle açıklamıştı. Bu durum üzerinden, senaryoya müdahale konusunda bir anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığı da soruşturma kapsamında tartışılan iddialardan biri olarak öne çıkıyor.

SENARİSTLERİN KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDAKİ SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan ifadeler arasında Raci Şaşmaz’ın açıklamaları bulunuyor. Şaşmaz, “Kaşifoğlu” karakterinin istihbarat içindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu, karakterin gerçek kişilerle bağlantısının bulunmadığını savundu. Şaşmaz ayrıca dizinin tamamen kurguya dayandığını, herhangi bir kişi veya yapıdan bilgi almadıklarını ve bir kişinin gerçek hayattaki ölümünü önceden bilmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Kozinoğlu’nun dizide neden belirli şekilde tasvir edildiği ve karakter ile gerçek kişi arasındaki benzerliklerin nasıl ortaya çıktığı ise soruşturmanın araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

139. BÖLÜMDE ÖLÜM SAHNESİ NASIL İŞLENDİ?

8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakteri, savcılık talimatıyla gözaltına alınarak emniyete götürülüyor. Burada spor yapmak isteyen Kaşifoğlu, bir süre sonra kendisini kötü hissettiğini ve nabzının yükseldiğini söylüyor. Görevli polisler ise kendisine duş almasını öneriyor. Kaşifoğlu daha sonra bulunduğu yere geçerek görevlilerden doktor çağırmalarını istiyor. Bu sırada “Kara” isimli karakterin bulunduğu yerde elektriklerin kesildiği sahne ekrana geliyor. Kaşifoğlu zorla bir odaya götürülüyor ve ardından “Kara” tarafından koluna hava enjekte ediliyor. Karakter, devam eden sahnelerde kalp krizi geçirmiş gibi gösterilerek hayatını kaybediyor.

Kaynak: Haber Merkezi