'Kaşifoğlu' Karakteri Gerçek Mi? Kurtlar Vadisi Senaristi Raci Şaşmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Birinin Ölümünü Önceden Bilmemiz...'

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Senaristler, ifadelerini vermek üzere Silivri Adliyesi’ne giderken, soruşturma kapsamında dizideki “Kaşifoğlu” karakteri ile Kozinoğlu’nun hayatı ve ölümü arasındaki olası bağlantıların da incelendiği belirtildi.

'GERÇEK HAYATLA İLGİSİ YOKTUR'

Raci Şaşmaz, ifadesinde “Kurtlar Vadisi”nin uzun yıllar senaristliğini yaptığını belirterek, dizi hakkında yıllardır dile getirilen bazı iddialara yanıt verdi. Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder” dedi. “Kaşifoğlu” karakterinin istihbarat içindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu belirten Şaşmaz, karakterin hikayesinin tamamlanmasının ardından dizide öldürüldüğünü ve başka karakter ile konulara geçildiğini söyledi. Şaşmaz, “Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

'BİRİNİN ÖLÜMÜNÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOK'

Dizinin gerçek kişiler ve olaylarla birebir bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen Şaşmaz, “İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır” örneğini verdi. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün araştırılmasının savcılığın görevi olduğunu ifade eden Şaşmaz, olayda cinayet veya ihmal bulunması halinde sorumluların ortaya çıkarılmasını kendilerinin de istediğini söyledi. Şaşmaz, “Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur” dedi.

'LEGAL YA DA İLLEGAL HİÇBİR GÜÇLE İRTİBATIMIZ OLMADI'

“Kurtlar Vadisi”nin arkasında herhangi bir kişi veya yapı bulunduğu yönündeki iddialara da değinen Şaşmaz, dizi ekibinin legal veya illegal herhangi bir güç ya da suç odağıyla bağlantısının olmadığını savundu. Sosyal medyada FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddeden Şaşmaz, “Ali Fuat Yılmazer’i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır” ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA