Aziz Yıldırım Tarih Verdi: 'Görevi Bırakacağım'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda başkanlık görevini kesin bırakacağını açıkladı. Yıldırım, Galatasaray derbisini kazanacaklarını ve İsmail Kartal’la yola devam edeceklerini söyledi.

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Aziz Yıldırım Tarih Verdi: 'Görevi Bırakacağım'
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendi geleceği, ara transfer dönemi ve Galatasaray derbisi hakkında spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu'na açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak.

'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM'

* Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak.

GALATASARAY'I YENME SÖZÜ

* Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum.

İSMAİL KARTAL'LA YOLA DEVAM

* İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar.

Kaynak: Haber Merkezi

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