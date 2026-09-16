Los Angeles'ta Canlı Yayın Kabusu: Haber Helikopteri Düştü, 3 Ölü

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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dün akşam saatlerinde havacılık ve basın tarihine geçecek trajik bir kaza meydana geldi.

NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin başlatılacak soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de dahil olacağı aktarıldı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, hem otobüs hem de helikopter kazasında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA