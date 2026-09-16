Mekke'ye İHA Saldırısı Girişimi: Suudi Hava Savunma Sistemleri Havada Vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke'nin yasaklı hava sahasına sızmaya çalışan bir insansız hava aracının Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri tarafından engellenerek imha edildiğini duyurdu. Husiler tarafından fırlatıldığı açıklanan İHA'nın, kutsal topraklara ulaşmadan güney bölgede düşürüldüğü bildirildi.

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Mekke'ye İHA Saldırısı Girişimi: Suudi Hava Savunma Sistemleri Havada Vurdu
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Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırı girişimlerine bir yenisi daha eklendi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, kutsal şehir Mekke'nin hava sahasını hedef alan kritik bir sınır ihlalini son anda önlediklerini açıkladı. Bölgede alarm durumuna geçen hava savunma bataryaları, insansız hava aracını (İHA) şehre yaklaşamadan radarda tespit ederek etkisiz hale getirdi.

KRALİYET HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ İMHA ETTİ

Saldırı girişimine ilişkin resmi açıklama, Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Maliki, dün saat 19.00 sularında askeri hareketlilik yaşandığını belirtti.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri'nin, Husiler tarafından gönderilen kamikaze veya keşif tarzı İHA'yı Mekke'deki korumalı ve yasaklı hava sahasına girmeden hemen önce havada yakaladığını duyurdu. Askeri yetkili, tehdidin Mekke şehrinin güney kırsalında vurularak tamamen imha edildiğini kaydetti.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Yaşanan bu kritik gelişmenin ardından, başta Mekke olmak üzere Suudi Arabistan'ın stratejik kentleri ve sınır hatlarında hava savunma sistemlerinin teyakkuz seviyesi artırıldı. Koalisyon güçleri, sivillerin ve kutsal mekanların güvenliğini korumak adına her türlü hava tehdidine karşı operasyonel hazırlıkların eksiksiz sürdürüldüğünü vurguladı.

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Kaynak: DHA

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