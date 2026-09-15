ABD'den İsrail'e Tarihi Silah Satışı Hazırlığı: Pakette 40 Bin Tonluk Bomba Var

ABD'nin, İsrail'e Gazze'de kullandığı bombaların da bulunduğu toplam 2,8 milyar dolarlık tarihi bir silah paketi satmaya hazırlandığı öne sürüldü. Pakette yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 40 bin bomba ile 20 bin savaş başlığının bulunacağı belirtildi.

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ABD'den İsrail'e Tarihi Silah Satışı Hazırlığı: Pakette 40 Bin Tonluk Bomba Var
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Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü.

ABD yönetiminin, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, aynı paket içinde ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

KONGREYE BİLDİRİLDİ

ABD Kongresinde gayriresmi bildirimin yapıldığı ve yakın zamanda resmi bildirimin yapılacağı kaydedilen haberde, bu satışın Demokratlar için adeta bir "turnusol kağıdı" görevi gördüğü ifade edildi. Haberde, gerçekleşmesi halinde son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışı olacak söz konusu bomba satışının toplam bedelinin ise 2,8 milyar dolar olduğu vurgulandı.

BOMBA HAKKINDA

İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımında defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor.

ABD'den İsrail'e Tarihi Silah Satışı Hazırlığı: Pakette 40 Bin Tonluk Bomba Var - Resim : 1

2025 yılında Trump yönetimi, Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e 2,04 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş, söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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