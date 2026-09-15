Rusya'dan Avrupa'ya Gözdağı: 'Saldırırlarsa Savaş Kısa Sürer'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya saldırması halinde yaşanacak savaşın 'farklı olacağını ve çok kısa süreceğini' söyledi. Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduklarını belirten Lavrov, Rusya'nın güvenliği ve NATO'nun sınırlarına yaklaşmaması yönündeki taleplerinden vazgeçmediklerini ifade etti.

Son Güncelleme:
Rusya'dan Avrupa'ya Gözdağı: 'Saldırırlarsa Savaş Kısa Sürer'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Ciddi müzakerelere her zaman hazırız. Müzakerelerden vazgeçmedik. Müzakereler üçlü veya ikili olabilir. Müzakereleri hiçbir zaman uzatmadık ve zorlaştırmaya çalışmadık" diye konuştu.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakere yapıldığını anımsatarak, "Batı'nın müdahalesi nedeniyle İstanbul anlaşmalarının engellenmesinin ardından, müzakere süresince özel askeri operasyonu durdurmayacağız." ifadesini kullandı.

'MAKUL UZLAŞILARA HAZIRIZ'

Rusya'nın Ukrayna konusunda şartlarının değişmediğine işaret eden Lavrov, "Pozisyonumuzu hiçbir zaman değiştirmedik. Bu tutum çerçevesinde makul uzlaşılar bulmaya hazırız. Ancak temel olarak güvenliğimizi sağlama, NATO'nun sınırlarımıza yaklaşmasına izin vermeme ve Rusların ile Rusça konuşan insanların meşru haklarını güvence altına alma hedeflerimizden vazgeçmedik" dedi.

ABD'YE TAKDİR

ABD'nin diğer Batılı ülkelerin aksine söz konusu temel nedenleri anladığını belirten Lavrov, Amerikan yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi. Lavrov, "ABD'nin İran konusunda çözüm karşılığında Ukrayna’yla ilgili çözüm sağlanması için Rusya’ya hiçbir zaman takas teklifinde bulunmadığını" kaydetti.

AVRUPA'YA TEHDİT

Bakan Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna konusundaki yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Avrupalılar, Kırım’ı ve Donbas’ı hiçbir zaman tanımayacaklarını, 1991 sınırlarını kabul ettiklerini söylüyor. AB bu anlamsız tutumunu sürdürüyor ve bunu siyasi belgelerine, açıklamalarına ve deklarasyonlarına yansıtmaya devam ediyor. AB ayrıca Ukrayna’nın NATO üyesi olacağını sürekli dile getiriyor. Avrupalılar, ABD’yi Anchorage uzlaşılarından vazgeçmeye ikna etmeseydi, dünya bir yıldır savaşsız yaşıyor olacaktı."

Avrupa ülkelerinin zaman zaman Moskova ile Ukrayna konusunda gizli iletişim kanalı kurmaya çalıştığı bilgisini paylaşan Lavrov, Rusya'nın müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi. Lavrov, Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Sergey Lavrov
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Vatandaşlara 'Sığınaklara Geçin' Çağrısı: Suudi Arabistan 3 Büyük Kentte Alarm Durumuna Geçti Suudi Arabistan 3 Büyük Kentte Alarm Durumuna Geçti
Körfez’de İHA Savaşları: Hürmüz Boğazı’nın Doğusunda Bir MQ-1 Daha Düşürüldü Körfez’de İHA Savaşları, Bir Tane Daha Düşürüldü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var
Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı
YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri! 'Siyasi Parti Kuruluşunda Şartlar Değişsin' YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri