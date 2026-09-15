Belçika’da Alarm! Aynı Camiye 11 Günde İkinci Saldırı
Belçika’nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi, 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine nefret içerikli ifadeler yazılırken, polis 2 saldırının aynı kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.
Belçika’nın Schelle bölgesinde bulunan Tawfieq Camisi, kısa süre içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. İlk saldırının üzerinden yalnızca 11 gün geçerken caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla nefret içerikli ifadeler yazıldı. Polis, 2 saldırının aynı kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, Tawfieq Camisi'nin yeniden İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Paylaşımda, caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldığı bildirildi.
YETKİLİLERE KORUMA ÇAĞRISI
Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, yetkili makamlara olayların kapsamlı şekilde soruşturulması ve somut koruyucu önlemlerin alınması çağrısında bulundu. Yerel medyada yer alan haberlere göre polis, bugünkü saldırıdan ilk olaydaki failin sorumlu olup olmadığını inceliyor. Aynı cami 4 Eylül'de de İslam karşıtı saldırının hedefi olmuş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Kaynak: AA