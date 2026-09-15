İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul Fatih Çemberlitaş'taki tarihi Sofçuhan İşhanı'nda bulunan bir döviz bürosunda, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis, olayın ardından kaçmaya çalışan bir şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladı.

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Olay, İstanbul'un en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Fatih Çemberlitaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında Sofçuhan İşhanı içinde faaliyet gösteren "Kaya Döviz" isimli iş yerine gelen bir şahıs ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. İlk belirlemelere göre taraflar arasındaki husumetin "alacak verecek meselesi" yüzünden kaynaklandığı öğrenildi.

ÖNCE TARTIŞTILAR, SONRA SİLAHLARI ÇEKTİLER

Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek büyüdü. Tarafların karşılıklı olarak silahlarını çekmesi üzerine döviz bürosunun içi bir anda savaş alanına döndü. Kurşun sesleri çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük bir panik ve korku yarattı.

İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

ÇATIŞMANIN BİLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kanlı baskının ardından olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların isabet ettiği 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

BİR ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işhanı çevresini ablukaya alarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan silahlı 1 şüpheli, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri döviz bürosunda ve işhanında boş kovanları toplayarak delil araması yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

Kaynak: İHA

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