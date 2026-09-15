Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı

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ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar ve Ortadoğu'daki enerji tesislerine yönelik saldırılar, küresel petrol piyasalarında hareketliliği artırdı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde aksaması ve petrol sevkiyatlarının azalması, fiyatlar üzerindeki yükseliş baskısını güçlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı 106,25 dolara çıkarken, savaş öncesinde bu rakam yaklaşık 70 dolar seviyesindeydi.

Bunun üzerine motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,5 lira zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,26 lira

Motorin: 95,60 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 95,46 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara:

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 96,75 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir:

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 97,02 TL

LPG: 34,99 TL

Kaynak: Haber Merkezi