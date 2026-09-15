Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde kapısı kırılarak girilen bir iş yerinde, 37 yaşındaki baba E.G. tavana asılı halde, yaşları 6 ve 10 olan iki çocuğu ise yataklarında hareketsiz şekilde ölü olarak bulundu.

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Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden gelen şüpheli durum ihbarı üzerine adrese emniyet güçleri sevk edildi. İş yerinin kapısının kilitli olması nedeniyle polis ekipleri kapıyı zorlayarak içeri girmeyi başardı. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren ekipler, adeta kan donduran bir manzara ile karşılaştı.

BABA ASILI, ÇOCUKLARI YATAKTA BULUNDU

İçeride yapılan arama ve kontrollerde, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen 37 yaşındaki E.G. tavana asılı halde bulundu. Detaylı incelemede ise babanın çocukları olduğu belirlenen 10 yaşındaki H.G. ile 6 yaşındaki H.G. isimli iki küçük çocuğun, iş yerindeki yataklarında hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, baba E.G. ile iki evladının hayatını kaybettiği kesinleşti. Acı haberin ardından olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve Cumhuriyet Savcılığı bilgilendirildi.

ÖLÜM NEDENLERİ ADLİ TIP'TA NETLEŞECEK

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde çok yönlü ve titiz bir çalışma başlattı. Hayatını kaybeden baba ve iki çocuğunun kesin ölüm nedenleri ile olayın arkasındaki sır perdesi, yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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