YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri! 'Siyasi Parti Kuruluşunda Şartlar Değişsin'

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Feti Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine YENİ Parti’nin parti adını değiştirmesi yönünde bildirimde bulunmasının ardından siyasi parti kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, 24 Temmuz 2026’da Özgür Özel ile CHP’den ayrılan 90 milletvekili tarafından kurulan Yeni Parti üzerinden başlayan isim tartışmasının ötesinde, siyasi parti kurma şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre Türkiye’de bugün itibarıyla 189 siyasi parti bulunduğunu belirtti. Yüksek Seçim Kurulu’nun 2026/159 sayılı kararını da hatırlatan Yıldız, yalnızca 41 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu ifade etti.

'TABELA PARTİLER' ELEŞTİRİSİ

2023 milletvekili genel seçimlerine katılan 24 siyasi partiden 14’ünün oy oranının binde 1 ile binde 2 arasında kaldığını söyleyen Yıldız, bazı partilerin ülke genelindeki üye sayılarının 100-200 seviyesine dahi ulaşmadığını öne sürdü. Mevcut sistemin çok düşük örgütlenme düzeyiyle siyasi parti kurulmasına imkan tanıdığını savunan Yıldız, sınırlı oy ve üye sayısına sahip partileri “tabela partisi” olarak nitelendirdi. Yıldız, bu yapıların ülkenin toplumsal hayatına kayda değer bir katkı sunmadığını ileri sürdü. “Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirmiştik” diyen Yıldız, bu nedenle mevcut siyasi partiler mevzuatında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti.

EN AZ 41 İLDE ÖRGÜTLENME ŞARTI ÖNERİSİ

MHP’li Yıldız, siyasi partilerin kuruluşunun tamamlanmış kabul edilmesi için daha güçlü örgütlenme kriterleri getirilmesini önerdi. Yıldız’ın önerisine göre bir siyasi partinin en az 41 ilde ve bu illerin üçte birindeki ilçelerde teşkilatlanması gerekiyor. Bunun yanında belirli bir üye sayısının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tasdik edilerek İçişleri Bakanlığına sunulması şartının da aranması gerektiğini savundu. Üye sayısının il nüfusu veya seçmen sayısına göre belirli bir orana bağlanabileceğini belirten Yıldız, söz konusu oranın alt ve üst sınırlarının ayrıca tartışılabileceğini ifade etti. Yıldız, gerekli örgütlenme ve üye koşullarını karşılamayan siyasi partilerin kuruluşlarının tamamlanmış sayılmaması gerektiğini söyledi. Bu düzenlemenin yalnızca parti isimlerindeki benzerlik gibi teknik sorunları değil, siyasi partilerin toplumda gerçek bir karşılığının bulunup bulunmadığını da dikkate alan yeni bir sistem oluşturacağını savundu.

Yıldız'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"24 Temmuz 2026'da Sayın Özgür Özel ve CHP den ayrılan 90 Milletvekili “Yeni Parti” adıyla bir siyasi parti kurmuşlardı. “Yenilik partisi” adıyla daha önce kurulan parti temsilcisinin Yeni Parti ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' Yeni Parti'ye "Parti adını değiştirin" uyarısında bulundu. Daha önce bu yönde benzer bir kararın bulunduğu gerçeğini ve “Yeni Parti “kurucularının açıklamalarını bir tarafa bırakıp özetle şu hususları bir kez daha hatırlayalım. Bugün için, Yargıtay Başsavcılığın da kaydı bulunan siyasi parti sayısı 189, Yüksek Seçim Kurulunun 2026/159 sayılı kararına göre de seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41 adettir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son Milletvekili genel seçiminde; seçime iştirak eden bu partilerin aldıkları oylar YSK veb sitesinden görülmekte olup, tabela partisi olarak nitelendirilen ve Ülkenin toplumsal hayatına hiçbir katkısı olmayan bu partilerin listede oy oranlarının en fazla binde iki olduğu üzerinde tartışma yapılamayacak bir hakikattir. Son Milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14’ü binde bir ile binde iki arasında oy almıştır. Yargıtay http://C.Başsavcılığı kayıtlarına bakıldığında bazı partilerin Ülke genelinde 100-200 üyesinin dahi olmadığı görülecektir. Siyasi Parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu, defalarca dile getirmiştik. Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir. Mesela bir örnek olarak; En az 41 İl nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il-ilçe yönetim kurulu üye sayısı, İl nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini (Bu oran alt ve üst sınırı tartışılabilir) Yargıtay http://C.Başsavcılığına tasdik ettirip İçişleri Bakanlığına teslim etmeyen Siyasi Partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır."

Kaynak: Haber Merkezi