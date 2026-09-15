Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı

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“Tarladan markete fiyat yolculuğu”nun incelendiği soruşturma kapsamında, bazı büyük tedarikçi firmaların ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek göstererek yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ettiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 22 ilde toplam 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğini ve vatandaşların bütçesini korumaya yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti.

1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANI İNCELENDİ

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından ise Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandığını belirten Gürlek, yaklaşık bin 029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığının ve tedarikçilere hangi şartlarla ulaştığının araştırıldığını aktardı.

SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZLARI İDDİASI

Yapılan incelemelerde bazı büyük tedarikçi firmaların piyasadaki konumlarını kullanarak ürün arzını gerçekte olduğundan daha düşük, maliyetleri ise daha yüksek gösterdiklerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, sahte müstahsil makbuzları düzenlenerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu yönünde bulgulara ulaşıldığını ifade etti. Bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların yukarı yönlü manipüle edilerek haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitler bulunduğunu kaydeden Gürlek, soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

22 İLDE 109 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını bildirdi. Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının da veri, analiz ve raporlarıyla soruşturmaya katkı sunduğunu ifade etti.

'HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Adalet Bakanı Gürlek, üreticiden tüketiciye uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticinin emeği ve vatandaşın bütçesi üzerinden haksız kazanç elde edilen bir alana dönüşmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Gürlek, “Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına ilişkin soruşturmada 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 22 ilde iş yeri ve ikametlerden oluşan toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi.

Başsavcılığın basın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Yaş

Sebze/Meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına” yönelik soruşturma kapsamında;Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve beş ayrı Büyükşehir’in (İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya) Hal Müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporların soruşturma dosyasına eklendiği, yine Vergi Denetim Kurulunca müzekkeremize istinaden yapılan çalışma kapsamında bin 29 çiftçinin beyanına başvurulduğu,

çiftçilerin ürünlerini hangi bedelle ve ne şekilde tedarikçilere temin ettiklerine yönelik beyanları

neticesinde ve tedarikçi durumundaki şüphelilerin ürün alış ve satış kapsamında yapılan defter ve

belgelerin incelemesi neticesinde düzenlenen 14/07/2026 ve 03/09/2026 tarihli raporlarda; Yaş Sebze ve Meyve sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi konumundaki mükelleflerin, çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini gerçek alış fiyatından fazla gösterecek şekilde sahte müstahsil makbuzu düzenleyerek, piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını

olduğundan az göstererek, maliyetleri olduğundan yüksek göstererek veya tedarik zincirinin gereksiz uzatılması gibi yöntemlere yukarı yönlü fiyat manipülasyonu yapmak suretiyle fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiklerinin tespit edildiği,

Bu doğrultuda, 15/09/2026 tarihi itibariyle eş zamanlı olmak üzere yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere toplamda 109 adreste arama kararı verildiği, Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi