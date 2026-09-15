Vatandaşlara 'Sığınaklara Geçin' Çağrısı: Suudi Arabistan 3 Büyük Kentte Alarm Durumuna Geçti

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerini kapsayan çok sayıda bölgede ulusal erken uyarı sistemleri acil durum koduyla devreye alındı. Sivil Savunma Müdürlüğü, sivil halka korunaklı ve güvenli alanlara geçiş yapmaları yönünde kritik bir çağrıda bulundu.

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Vatandaşlara 'Sığınaklara Geçin' Çağrısı: Suudi Arabistan 3 Büyük Kentte Alarm Durumuna Geçti
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Orta Doğu'da hareketli saatler yaşanırken, Suudi Arabistan güne acil durum alarmlarıyla başladı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, X platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için "tehlike" uyarısında bulunulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ ALMAK VE PAYLAŞMAK YASAKLANDI

Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları istendi.

Öte yandan açıklamada, uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna ve söz konusu riskin kaynağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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