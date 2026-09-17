Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir haftadır aranan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı tutuklandı. Büşra’nın hala ve eniştesinin de aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
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Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, Divriği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hala Rahime Budak ile enişte Özcan Budak ve diğer şüphelilerin Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgu ve ifade işlemleri sürüyor.Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı - Resim : 2

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı. Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken gözaltına alınan anne Elif Balıkçı'nın çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.

ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Balıkçı, son olarak ise eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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Kaynak: AA

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