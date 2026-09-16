Tiyatro ve Sinema Dünyasının Acı Günü... Usta Oyuncu Münir Canar'ı Kaybettik

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Tiyatro ve sinema dünyasının usta oyuncusu Münir Canar, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, FilmSan Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: ''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.''

MÜNİR CANAR KİMDİR?

22 Nisan 1945'te Ankara'da doğan Münir Canar, 1967'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan Canar, oyuncu ve yönetmen olarak çok sayıda tiyatro oyununda yer aldı.

Geleneksel Türk tiyatrosu ve ortaoyunu alanında da çalışmalar yapan Canar, farklı şehirlerde atölyeler düzenledi ve akademik çalışmalar yürüttü. Televizyon ve sinemada da oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yazar olarak görev alan Canar, "Kaynanalar", "Eyvah Eyvah", "Al Yazmalım" ve "Türkan" gibi yapımlarda rol aldı.

Canar, 1983-1984 döneminde "En İyi Erkek Oyuncu", 2014'te ise "Sanat Kurumu Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi