11 Aylık Büşra Sırra Kadem Bastı: 2 Gündür Her Yerde Aranıyor
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde kaldıkları çadırda kaybolan 11 aylık Büşra bebek için ekipler alarma geçti. Yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeklerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması sürüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık bebeğin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLER TEYAKKUZDA
İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: