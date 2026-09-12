11 Aylık Büşra Sırra Kadem Bastı: 2 Gündür Her Yerde Aranıyor

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde kaldıkları çadırda kaybolan 11 aylık Büşra bebek için ekipler alarma geçti. Yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeklerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması sürüyor.

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11 Aylık Büşra Sırra Kadem Bastı: 2 Gündür Her Yerde Aranıyor
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık bebeğin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

11 Aylık Büşra Sırra Kadem Bastı: 2 Gündür Her Yerde Aranıyor - Resim : 1

EKİPLER TEYAKKUZDA

İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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