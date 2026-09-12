Antalya Emniyeti’nde Rüşvet Depremi: 2 Şube Müdürü Görevden Alındı

Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 emniyet müdürü hakkında gözaltı kararı verildi. Her 2 ismin de görevden alınarak personel emrine çekildiği öğrenildi.

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Antalya Emniyeti’nde Rüşvet Depremi: 2 Şube Müdürü Görevden Alındı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, kamu görevlilerine rüşvet verilmesi iddialarına ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyon kapsamında dün (11 Eylül 2026) suç kayıtları bulunan avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ü.’ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen birtakım veriler elde edildi.

KRİTİK KAYITLAR

İncelemelerde, 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U., eşi N.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., O.U. ile irtibatlı S.G. ve firari durumda olan M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu belirlendi. Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda, suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler nedeniyle emniyet müdürleri O.U. ve E.D.E. hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Her iki emniyet müdürünün de görevlerinden alınarak personel emrine çekildiği öğrenildi. Soruşturma ve yakalama çalışmalarına ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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