'Vanlı Kara Haydar' Operasyonu Büyüyor: Servet Değerindeki Altınlar Odunluktaki Valizden Çıktı

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"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün pazar günü Van'da gerçekleştirdiği lüks düğünün görüntüleri siber suçlarla mücadele ekiplerinin radarına takılmıştı. Görüntülerdeki aşırı lüks ve takı merasimi üzerine başlatılan soruşturmada adli süreç derinleşirken, milyonluk düğün takıları bulundu.

VALİZ DOLUSU ALTIN OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesinde belirlenen bir adrese şafak vakti düzenlenen baskında, ev ve eklentileri didik didik arandı. Polisin dikkati sayesinde, evin odunluk bölümünde gizlenmiş büyük bir seyahat valizi bulundu. Valiz açıldığında, çiftin düğününde takılan ve MASAK raporlarına konu olan servet değerindeki altınlar ele geçirildi. Altınlara mahkeme kararıyla el konulurken, ev sahibi "suç delillerini gizleme ve yardım etme" suçundan gözaltına alındı.

DAMAT CEZAEVİNDE, FENOMEN GELİN HER YERDE ARANIYOR

Soruşturmanın ilk ayağında adliyeye sevk edilen damat Mehmet Fatih Tançalan, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunan ve düğün sonrası lüks paylaşımlarına devam eden fenomen gelin Çağla Öz Tançalan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, Çağla Öz Tançalan'ı her yerde arıyor.

MASAK RAPORU DOSYADA, ANNE DE GÖZALTINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından çiftin banka hesapları, şirket hareketleri ve sosyal medya gelirleri üzerine hazırlanan ön rapor da adli dosyaya girdi. Raporda adı geçen gelinin annesi N.O., İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu belirlenen M.S.T. isimli şüpheli de dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çok yönlü soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA