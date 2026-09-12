Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılında asgari ücrete yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını öngörerek net ücretin 35 bin lira seviyesine çıkabileceğini açıkladı. Erdursun’un geçen yıl 2026 asgari ücreti için yaptığı tahminin açıklanan rakamla büyük ölçüde örtüşmesi, yeni öngörüsüne olan ilgiyi artırdı.

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Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Erdursun, yeni yılda asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini belirterek ulaşılmasını öngördüğü net rakamı açıkladı. Yeni yıla 4 aydan kısa bir süre kala çalışanların gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelere çevrilmiş durumda. Erdursun ise mevcut ücret üzerinden yaptığı hesaplamayla 2027 yılı için 35 bin lira seviyesini işaret etti.

Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi - Resim : 1

'TAHMİNİM 35 BİN LİRA'

Erdursun, halen net 28 bin 75 lira olan asgari ücretin yeni yılda yapılacak yaklaşık yüzde 25’lik artışla 35 bin lira civarına çıkabileceğini ifade etti. SGK Uzmanı, 2027 yılına ilişkin tahminini “Asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 artış bekliyorum. Bugün 28 bin 75 lira olan net asgari ücretin 35 bin lira civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35 bin lira” sözleriyle açıkladı.

Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi - Resim : 2

GEÇEN YILKİ TAHMİNİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özgür Erdursun’un yeni tahmininin yakından takip edilmesinde, geçen yıl yaptığı öngörünün açıklanan 2026 asgari ücret rakamıyla büyük ölçüde örtüşmesi de etkili oldu. Erdursun, 2026 yılı asgari ücreti için daha önce verdiği rakamla, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan 28 bin 75 liralık nihai tutar arasında neredeyse birebir bir sonuç ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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