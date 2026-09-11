Levi's ve Mavi'ye Kumaş Veriyordu... 73 Yıllık Tekstil Devi Üretimi Durdurdu

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Aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu 300'ün üzerinde 'jean' firması için denim kumaş üreten şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre aralarında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle Miss Sixty markalarına da denim tedarik eden şirket tarafından yapılan açıklamada, küresel tekstil sektörünün son yıllarda küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamikleri nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLSE DE...

Şirket, maliyetleri düşürme, operasyonel verimliliği artırma ve yeniden yapılandırma dahil kapsamlı çalışmalar yürütülmesine rağmen mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi.

1986'dan bu yana dünyanın önde gelen küresel markalarına denim tedarik eden şirket, kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerini yerine getirmek için tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışacağını açıkladı. Şirket yönetimi, 73 yıllık yolculuğa katkıda bulunan çalışanları ile müşterileri, finans kuruluşları ve tedarikçilerine teşekkür etti.

e tutarak sektörün dönüşümünü sağlamayı hedeflediğini belirten Narbay, mevcut maliyet yapısıyla bu dönüşümün kolay olmadığını söyledi.

Sektörde dönüşüm sürecinin ciro korunurken istihdam kaybının devam etmesi sonucunu doğurabileceğini belirten Narbay, geçmiş dönemde toplam cirodaki kaybın yüzde 21'de kalırken istihdamdaki kaybın yüzde 32'ye ulaştığını aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi