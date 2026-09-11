İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş

İstanbul Maltepe'de yaşanan kiracı dehşetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet T. isimli kiracı, ev sahipleri Osman Akyol ve Eşi Nurhan Akyol çiftini silahlı saldırıda öldürürken; avukat Emir Ali Spor ise yaralandı. 63 yaşındaki Kiracının birden fazla suç kaydının olduğu ve ev sahipleriyle aralarında 500 bin dolarlık ödeme anlaşmazlığı yaşandığı ortaya çıktı.

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Kiracı Mehmet T'.nin (63) açtığı ateşte ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61) yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

EV SAHİPLERİ ALMANYA'DAN GELDİ

Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet T.'nin ilgilendiği öğrenildi. İstanbul Maltepe'de dün öğle saatlerinde kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti.

EV SAHİBİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

63 yaşındaki kiracı Mehmet T. ile ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol çifti arasında tartışma çıktı. Olay esnasında silahını çıkaran Mehmet Taşkaya çifte ateş açtı.

KİRACI TAŞKAYA UZUN SÜREDİR BİNAYLA İLGİLENİYORMUŞ

Olayda Akyol çifti hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor ise yaralandı. Mehmet Taşkaya'nın 20 yıldır binaya sahip çıktığı, binadaki daireleri kiraya verdiği ve kiralarını topladığı öğrenildi.

500 BİN DOLARLIK ANLAŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Taşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi. Öte yandan saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSE DİRENİP ETRAFA KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi ve bir süre çevreye ateş açtı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla saldırgan yakalandı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Mehmet T., adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş - Resim : 1

İstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu, Özel Harekat Operasyonuyla Yakalandıİstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu, Özel Harekat Operasyonuyla YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

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Cinayet Ev sahibi Kira, kiracı
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