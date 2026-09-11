Aşk-ı Memnu Hayranlarını Yasa Boğan Haber: Ünlü Oyuncu Amansız Bir Hastalığın Pençesinde

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden 81 yaşındaki Gülsen Tuncer'in beyninde tümör tespit edildiği ve usta sanatçının amansız bir hastalıkla zorlu bir mücadele içine girdiği açıklandı.

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Aşk-ı Memnu Hayranlarını Yasa Boğan Haber: Ünlü Oyuncu Amansız Bir Hastalığın Pençesinde
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Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle bile hala izlenme rekorları kıran "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" (Arsen Hala) karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer'den kahreden bir haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 81 yaşındaki duayen sanatçının ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öğrenildi.

'AMANSIZ BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR'

Gülsen Tuncer'in sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama, sinema emekçilerine verdiği destekle bilinen Film-San Vakfı tarafından yapıldı.

Vakfın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan destek mesajında, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer verilerek tüm sanat dünyasından ve sevenlerinden dua istendi.

Aşk-ı Memnu Hayranlarını Yasa Boğan Haber: Ünlü Oyuncu Amansız Bir Hastalığın Pençesinde - Resim : 1

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Açıklamanın ardından usta oyuncunun rahatsızlığının detayları da netleşmeye başladı. 81 yaşındaki sanatçının beyninde 2. dereceden tümör bulunduğu saptandı. Bu ciddi rahatsızlığa bağlı olarak Tuncer'in konuşma ve yazma yeteneklerini geçici olarak kaybettiği iddia edildi. Sanatçının tedavi sürecinin uzman doktorlar gözetiminde titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

50 YILLIK ONURLU BİR SANAT GEÇMİŞİ

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, Türk tiyatrosunun ekol isimleri Yıldız Kenter ve Melih Cevdet Anday gibi ustalardan eğitim alarak İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı bitirdi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1968 yılında adım atan Tuncer, sadece oyunculuğuyla değil; seslendirme sanatçılığı, yönetmen yardımcılığı, söz yazarlığı, besteci ve akademisyen kimliğiyle de Türk kültür hayatına benzersiz katkılar sundu. Son olarak "Hakim" dizisiyle ekranlarda boy gösteren usta sanatçı, sinemada Altın Portakal ve Sadri Alışık gibi en prestijli ödüllerin de sahibi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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