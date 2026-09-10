Melisa Döngel’e Trafikte Dehşeti Yaşattı! Silahla Tehdit Edilen Oyuncunun Korku Dolu Anları: Sürücü Tutuklandı

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde oyuncu Melisa Döngel, trafikte yaşanan yol verme tartışmasının ardından bir sürücü tarafından silahla tehdit edildi. Döngel’in korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay, 9 Eylül’de Katar Caddesi’nde meydana geldi. Melisa Döngel, arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan ile birlikte araçla seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

ARACINI YOLUN ORTASINA BIRAKIP SİLAHLA TEHDİT ETTİ

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre tartışmanın ardından sürücü aracını yolun ortasında durdurdu ve araçtan indi. Döngel ile arkadaşının bulunduğu araca yaklaşan şüpheli, silah göstererek tehditlerde bulundu. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Melisa Döngel’in olay sırasında polisi aradığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, silahla tehdit ettiği belirtilen sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gelişmelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: NTV