Eski MİT’çi Kozinoğlu Dosyasında Yeni Gelişme: Bugün Yapılacak Feth-i Kabir İşlemi İptal Edildi

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Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bugün yapılması planlanan feth-i kabir işlemi ertelendi. Ümraniye’deki Kocatepe Mezarlığı’ndan gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Osman Terkan, işlemin bugün gerçekleştirilmesinin beklendiğini ancak savcılık kaynaklarından erteleme bilgisi geldiğini bildirdi.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINACAK

Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek. Mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örneklerin; ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Yapılacak incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ile ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığı konusunda mütalaa hazırlayacak. Kozinoğlu’nun mezarından alınacak doku örnekleri üzerinden cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediğinin de araştırılacağı bildirildi.

SORUŞTURMADA İKİ OPERASYON YAPILDI

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü düzenlendi. Cezaevinde görev yaptığı belirtilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 10 şüpheli yakalandı, bir kişinin ise yurt dışında firari olduğu bildirildi. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma eri olarak görev yaptığı belirtilen bir kişi tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında ise dün operasyon düzenlendi. Aralarında bir kameraman, bir muhabir ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: NTV