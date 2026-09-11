Bakan Gürlek, İslam Yakut İsimli, Zehir Tacirliği Yapan, Suç Örgütü Liderinin İstanbul'da Yakalandığını Duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Yakut'un liderliğini yaptığı organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle çalışma yürüttü.
2017 YILINDAN BERİ ARANIYORDU
Yapılan çalışmalarda, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından 2017 yılından beri aranan İslam Yakut'un, yurt içinde ve yurt dışında bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu tespit edildi.
SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORMUŞ
Hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından arama kararı bulunan Yakut'un sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı. Şüphelinin İstanbul’da bulunduğu ve Sarıyer’de bir adreste saklandığı tespit edildi.
İSTANBUL'DA YAKALANDI
Ekipler tarafından 10 Eylül’de düzenlenen operasyonda yakalanan İslam Yakut gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı adreste yapılan aramalarda, D.G. adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi.
2024 YILINDA DİĞER LİDER DE YAKALANDI
Öte yandan, 2024 yılında suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri olduğu belirlenen E.Y. ile birlikte yönetici ve üyelerin yakalanarak tutuklandığı, suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına da el konuldu. İslam Yakut'un yakalanmasının ardından suç örgütünün tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA