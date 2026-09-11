C31K İsimli Örgüte 22 İlde Düzenlenen Operasyonda 19'u Çocuk 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Okulları Kana Bulayacaklardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi.

MÜSTEHCENLİK, HAYVANLARA EZİYET, TÜRK BAYRAĞI YAKILMASI

Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşma ve yayma, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunma, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaşma gibi eylemlerde bulundukları belirlendi.

ÇEVRİMİÇİ GRUPLARDA KORKU VE PANİK YAYMA ÇABASI

Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları, görsel, yazılı ve sesli mesajlarla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik meydana getirmeye yönelik içerikleri çevrimiçi gruplarda paylaştıkları tespit edildi.

14 EYLÜL'DE 3 İLDE 3 OKULU KANA BULYACAKLARDI

Bunun yanı sıra şüphelilerin yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

22 İLDEKİ OPERASYONLARDA 32 ŞÜPHELİDEN 29'U YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA