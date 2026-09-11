Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziyaretine Tam Destek: 'Gitmesini Bizzat Ben Söyledim'

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Siyaset kulisleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı baş başa görüşmenin yankılarıyla çalkalanıyor. Ziyaretin perde arkasına dair ilk kapsamlı değerlendirme, Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

Özel, kamuoyunda farklı senaryolara yol açan bu kritik randevunun tamamen planlı, kendi onayı dahilinde ve Ankara'nın projelerini canlandırmak amacıyla yapıldığını belirterek spekülasyonlara son noktayı koydu.

'GÖRÜŞMEDEN ÖNCE DE SONRA DA ARADI'

Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı temasların anlık ya da gizli bir süreç olmadığını vurguladı. Görüşmenin arka planını anlatan Özel, "Bana dört ay önce gitmek istediğini söylemişti. 'Git' demiştim" ifadelerini kullandı.

Başkent için büyük yatırımların onaylanması adına bu yüz yüze görüşmenin şart olduğunu dile getiren Özel, "Öyle havaalanında karşılarken ya da uğurlarken ayaküstü söylendiğinde mevzu kaynayıp gidiyor. Büyük projelere imza atmasını sağlamak için bizzat gidip anlatmak gerek. Görüşmeden önce de bilgi verdi. Hatta Cumhurbaşkanı’yla görüştükten sonra da arayıp bilgi verdi" ifadelerini kaydetti.

'BELEDİYE BAŞKANLARI BİR SÜRE DAHA CHP'DE KALMALI'

Görüşmenin ardından kulislerde başlayan "parti değişimi" ve belediye başkanlarının konumlarına dair tartışmalara da değinen Özgür Özel, yerel yönetimler üzerindeki siyasi baskılara dikkat çekti. Süreç yönetimine dair daha önce yaptığı uyarıları hatırlatan Özel, "Belediye Başkanları’nın bir süre daha CHP’de kalması gerektiğini bizzat ben söylemiştim. Yaşananlar benim dikkat çektiğim bütün risklerin gerçekleştiğini, dikkat etmezsek daha da yaşanacağını ve kaygılarımızda haklı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

'HEMEN YENİ PARTİ'YE GEÇSİN DEMEKLE OLMUYOR'

Mevcut konjonktürde aceleci kararlar alınmaması gerektiğinin altını çizen Özgür Özel, akıllı ve temkinli bir strateji izlenmesi gerektiğini savundu. Belediye başkanlarının üzerindeki mevcut idari ve siyasi abluka kalkmadan yapılacak hamlelerin risk taşıdığını belirten Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu baskı altında belediye başkanlarına ve bize 'belediye başkanları hemen YENİ Parti’ye geçsin' demekle olmuyor."