Ugandalı Hadsiz Komutan Muhoozi Kainerugaba Yine Sahnede! Ülkedeki Türkleri Hedef Aldı, 'Türk Ajanlarını Tutuklarız' Tehdidi Savurdu

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Türkiye'ye tehditleriyle gündem olan Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba bu kez ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını tehdit etti.

'BAVULLARI TOPLAYIP DERHAL TERK ETSİNLER'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muhoozi Kainerugaba, Türk vatandaşlarının "bavullarını toplayıp derhal ülkesini terk etmesini" istedi.

'TÜRK AJANINI TUTUKLAYACAĞIZ'

Halka, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleme çağrısı yapan Kainerugaba, "18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde tam kadro gösteri yapacağız. Bu gösteriden Sayın Fadhil sorumlu. PLU'nun (Uganda Yurtseverler Birliği) iyi bir iş çıkarması gerekiyor. Bu sefer emrim değişmeyecek. Aksine, farklı bir şey söyleyen herhangi bir Türk ajanını tutuklayacağız!" ifadelerini kullandı.

KAİNERUGABA'NIN İLK TEHDİDİ DEĞİL

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'ye yönelik tehditleriyle gündeme gelmişti.

Türk Hava Yolları engelleme, diplomatik ilişkileri kesme, Türk şirketlerinin ihalelerini iptal etme tehditlerinde bulunan Kainerugaba, daha sonra paylaşımlarını silmişti.

FRED LUMBUYE ANLAŞMAZLIĞI

Türkiye'de yaşayan ve Uganda hükümetine muhalif olan blog yazarı Fred Lumbuye'nin Uganda'ya iade edilmesi veya sınır dışı edilmesi talebi krizin merkezinde bulunuyor. Uganda yönetimi daha önce de bu iadenin gerçekleştirilmesi için baskı uygulamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi