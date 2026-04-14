Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, Türkiye ile İlgili Hadsiz Sözleri İçin Geri Adım Attı

40 yıldır Uganda Devlet Başkanı olan Yoweri Museveni’nin oğlu ve Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarını sildi. Kainerugaba ancak, attığı paylaşımların haberlerini hesabından kaldırmamayı tercih etti.

İLİŞKİLERİ SONLANDIRMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Kainerugaba, "Sorunlarımıza çözüm bulmazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi sonlandıracağız" ifadelerine yer vermişti.

Kainerugaba, Türkiye'den en az 1 milyar dolar talep ettiklerini belirtmiş, ayrıca "Türkiye'nin en güzel kadınını eş olarak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu paylaşımların ardından Uganda'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Adonia Ayebare, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki tweetleri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçiminden duyulan memnuniyetsizliğin bir yansımasıdır" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Uganda'nın "Türk dostlarıyla" ortaklıklarına değer verildiğini ancak bunun "egemenlikleri pahasına olmaması" gerektiği savunuldu.

Büyükelçi, "Uganda, endişelerini gidermeyi amaçlayan iyi niyetli görüşmeleri dört gözle bekliyor ve eminim ki Kainerugaba da bunu destekliyor. Endişelenecek bir neden yok" ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.

‘TÜRK HALKINA SEVGİLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ’

Kainerugaba, Büyükelçi'nin açıklamasını kendi hesabından tekrar paylaştı. Kainerugaba, ayrıca, "Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum. Twitter'daki hakaretler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Uganda'dan tüm Türk halkına sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK ‘DÜZELTİLMESİ GEREKİR’ DEMİŞTİ

Türkiye'nin Uganda ile herhangi bir sorunu olmadığının altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, "O açıklama yanlış bir açıklamadır ve düzeltilmesi gerekir" diyerek şunları söyledi:

"Uganda Genelkurmay Başkanı'nın söylediklerinin manası anlaşılamıyor; çünkü Türkiye'nin Uganda ile bir sorunu olmadığı gibi Uganda'nın da Türkiye ile bir sorunu yoktur. Fakat o kişinin, başka ülkelerle ilgili de bağlamı ve zemini olmayan açıklamalar yaptığını biliyoruz. Daha sonra bu açıklamaları düzeltmeye çalıştı. Türkiye'den Uganda'ya uzanan ses, dostluk sesidir; Uganda'ya yönelen tüm duygular kardeşlik duygularıdır. O açıklama yanlış bir açıklamadır ve düzeltilmesi gerekir. Hiçbir zemini olmayan bir sözdür ama o şahıs bunu başkalarıyla ilgili de söyledi. Umarız ki bundan sonra daha dikkatli ve daha sağduyulu konuşmalar yaparlar."

Kaynak: Haber Merkezi