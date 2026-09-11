Seferihisar Belediyesi'nde İkinci Dalga: Müteahhitler ve Memurlar Gözaltında

İzmir’in Seferihisar ilçesinde belediyedeki inşaat, imar ve ihale işlemlerinde usulsüzlük ile rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerden 43’ü gözaltına alınırken, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Seferihisar Belediyesi'nde İkinci Dalga: Müteahhitler ve Memurlar Gözaltında
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İzmir’in Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında belediye çalışanları ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediyenin inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu işlemler karşılığında rüşvet alınıp verildiğine ilişkin tespitler üzerine harekete geçti. Belediye bünyesindeki ihale ve doğrudan temin süreçlerinde de usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.

48 ŞÜPHELİNİN ADRESİNE OPERASYON

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 48 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde suç delillerinin bulunmasına yönelik arama ve incelemeler yapıldı.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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