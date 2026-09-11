Minibüslerde Nakit Devri Bitiyor: İstanbul'da POS Cihazı Dönemi Başladı

İstanbul ulaşımının kilit taşlarından minibüslerde nakit taşıma zorunluluğunu bitirecek yeni bir dönem başladı; yolcular artık ücretlerini komisyonsuz olarak kredi kartıyla ödeyebilecek.

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Minibüslerde Nakit Devri Bitiyor: İstanbul'da POS Cihazı Dönemi Başladı
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İstanbul toplu taşıma ağında devrim niteliğinde bir adım atıldı. Gün içinde milyonlarca yolcuyu taşıyan minibüslerde POS cihazı uygulaması resmen devreye girdi. Kent genelindeki dijitalleşme vizyonuna uyum sağlamayı hedefleyen bu yeni hamle, pilot bölge seçilen ilçede yolculardan tam not aldı. Dijital ödeme sisteminin kısa sürede İstanbul'un tüm ilçelerine yayılması bekleniyor.

İLK UYGULAMA PENDİK'TE DEVREYE ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ulaşım koordinasyon süreçleri ve esnaf odalarının iş birliğiyle yürütülen projede ilk geçen ilçe Pendik oldu. İlçedeki pilot hatlarda çalışan minibüslere özel POS cihazları monte edildi.

Yeni düzenleme sayesinde yolcular, temassız özellikli kredi kartları ya da banka kartlarını kullanarak saniyeler içinde ödeme yapabiliyor. Üstelik kartlı ödemeyi tercih eden vatandaşlardan herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti alınmayacağı öğrenildi.

ULAŞIMA GELEN YÜZDE 10 ZAM

Temmuz ayında İstanbul genelinde toplu ulaşıma yapılan yüzde 10'luk zammın ardından minibüs fiyat tarifeleri de güncellenmişti. Nakit paranın takibini zorlaştıran ve zaman kaybına yol açan yeni tarifeyle birlikte, mesafe bazlı ücretlendirmede küsuratlı rakamların ödenmesi POS cihazı ihtiyacını daha da artırdı. Esnaf, kartlı sistemin hem para üstü verme trafiğini azalttığını hem de yolculuğu daha güvenli hale getirdiğini belirtiyor.

GÜNCEL MİNİBÜS FİYAT LİSTESİ

Yeni tarife ve POS cihazı entegrasyonuyla birlikte İstanbul'da geçerli olan güncel minibüs ücretleri şu şekilde:

  • 0-4 kilometre arası (İndi-Bindi): 43 TL
  • 4-7 kilometre arası: 45 TL
  • 7-11 kilometre arası: 46 TL
  • 11-15 kilometre arası: 47 TL
  • Öğrenci biniş ücreti: 28 TL (Daha önce 25 TL olarak uygulanıyordu)

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) verilerine göre, sistemin Pendik'teki performans testleri tamamlandıktan sonra kademeli olarak tüm Avrupa ve Anadolu Yakası hatlarında zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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