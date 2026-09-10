Alevlerin Arasında Kocaman İki Yürek: 'Sarıkız' Ölsün İstemediler, Sırtlarında Taşıdılar

Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangını sırasında dumandan etkilenerek yürümekte zorlanan “Sarıkız” adlı oğlağı sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştıran 12 yaşındaki kuzenler Furkan Aslan ve Fevzi Fırat Aksay, gösterdikleri merhametli davranışla takdir topladı. İki kuzenin yangın sırasında oğlak için verdiği mücadele sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sırasında 12 yaşındaki kuzenler Furkan Aslan ve Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilenerek yürümekte zorlanan “Sarıkız” adlı oğlağı sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye götürdü. İki kuzenin hayvanı kurtarmak için gösterdiği fedakarlık, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sarıabalı Mahallesi’nde pazartesi gecesi başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda sera ve tarım arazisi de zarar gördü.

Alevlerin Arasında Kocaman İki Yürek: 'Sarıkız' Ölsün İstemediler, Sırtlarında Taşıdılar - Resim : 1

'SARIKIZ'I SIRTLARINDA TAŞIDILAR'

Yangın sırasında jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedeki evlerin tahliyesi için çalışma başlattı. Yoğun dumanın kapladığı bölgede insanlar güvenli alanlara yönelirken, Furkan Aslan ve Fevzi Fırat Aksay hayvanların bulunduğu alana gitti. Ahırlardan çıkarılan hayvanlar arasında dumandan etkilenen ve yürümekte zorlanan oğlağı fark eden kuzenler, “Sarıkız”ı sırayla sırtlarına alarak metrelerce taşıdı.

Alevlerin Arasında Kocaman İki Yürek: 'Sarıkız' Ölsün İstemediler, Sırtlarında Taşıdılar - Resim : 2

'GÖNLÜM EL VERMEDİ'

Yangının ardından yaşadıklarını anlatan Furkan Aslan, gece boyunca uyumadıklarını ve yangının ahıra yaklaşması üzerine hayvanları güvenli bölgeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Furkan, inekleri kamyona yüklediklerini, buzağıları ovaya saldıklarını ve kuzuları mezarlık bölgesine götürdükleri sırada oğlağın dumandan etkilendiğini fark ettiklerini belirtti. Oğlağı ilk olarak kuzeni Fevzi Fırat’ın sırtına aldığını anlatan Furkan, kuzeni yorulunca hayvanı kendisinin taşıdığını ifade etti. Furkan, “Biraz ağırdı, bacaklarım acıdı ama keçi ve koyunların sütünü içtiğim için gönlüm el vermedi. Yokuşu beraber çıktık. Biraz yıkadıktan sonra oğlak kendine gelip iyileşti” dedi. Torununun davranışıyla gurur duyduğunu söyleyen Ayşe Çelenker de yangın nedeniyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldıklarını anlattı. Çelenker, keçileri güvenli alana götürmeye çalıştıkları sırada hayvanlardan birinin rahatsızlandığını belirterek, torununun oğlağı sırtına alıp eve getirdiğini söyledi. Çelenker, torununun gösterdiği gücün ve merhametin aileden geldiğini ifade etti.

Alevlerin Arasında Kocaman İki Yürek: 'Sarıkız' Ölsün İstemediler, Sırtlarında Taşıdılar - Resim : 3

'ONU ÇOK SEVİYORUM, ADI SARIKIZ'

Kuzenlerden Fevzi Fırat Aksay da oğlağın kendileri için önemini anlattı. Hayvanları otlatmaya çıktığı sırada dönüşte oğlağın rahatsızlandığını belirten Aksay, kuzeniyle birlikte onu sırtlarında taşıdıklarını söyledi. Oğlağı yıkayıp tedavi ettiklerini ve durumunun düzelmeye başladığını belirten Aksay, sosyal medyada görüntülerin ilgi gördüğünü aktararak, “Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı Sarıkız” dedi.

Kaynak: İHA

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Antalya Serik Orman yangınları
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