AK Parti’ye Geçeceği İddia Ediliyordu! Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, AK Parti Toplantısında Yer Aldı
AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından kendisine ulaşılamadığı öne sürülen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yer aldı. AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Fıçı’nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu masada olduğu görüldü.
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AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından telefonunu kapattığı ve kendisine ulaşılamadığı öne sürülen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda görüntülendi.
FOTOĞRAFTA YER ALDI
AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan toplantı fotoğrafında Fıçı’nın da Erdoğan’ın bulunduğu masada yer aldığı görüldü. Toplantıya ilişkin paylaşımda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti” ifadeleri kullanıldı.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti. pic.twitter.com/U8iFBpk1FJ— AK Parti (@Akparti) September 10, 2026
Kaynak: Haber Merkezi
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