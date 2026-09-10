Yeşil Örtü Kömür Oldu: 67,5 Saatlik Antalya Yangınından Geriye Kalan Dehşet!

Dün Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ne de sıçrayan yangının etkilediği Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya'nın kalp krizi geçirip öldüğü, 8 vatandaşın etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın yandığı orman yangınına müdahale için, çalışmalara 2 uçak ve 8 helikopter olmak üzere 10 hava aracı, 183 arazöz, 7 TOMA, 1307 personel katıldı.