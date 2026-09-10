İstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu, Özel Harekat Operasyonuyla Yakalandı

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İstanbul'un Maltepe ilçesi, son dönemde Türkiye genelinde tırmanışa geçen ev sahibi-kiracı geriliminin en kanlı olaylarından birine tanıklık etti. Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, kiracı Mehmet T. ile ev sahibi çift arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

EV SAHİBİ ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İddiaya göre, kiracı Mehmet T., silahla ev sahibi Osman A., eşi Nursen A. ve o esnada olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.’ye ateş açtı.

Silahlı saldırının ardından vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralanan ev sahibi çift, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Avukat Emir Ali S. ise ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SALDIRGANI ÖZEL HAREKAT YAKALADI

Cinayetin ardından binaya giren ve teslim olmamak için direnen Mehmet T., olay yerine sevk edilen emniyet ve 112 acil sağlık ekiplerine de binadan etrafa rastgele ateş açarak direnmeye devam etti. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından binaya operasyon düzenleyen Özel Harekat ekipleri, saldırganı silahıyla birlikte etkisiz hale getirerek sağ olarak gözaltına aldı.

3 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Katliamın ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T.'nin geçmiş adli sicilinde "Tehdit ve Hakaret" konularından 3 ayrı suç kaydının mevcut olduğu bildirildi.

Valilik, ağır yaralanan avukatın tedavisinin sürdüğünü ve hunharca işlenen çifte cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü adli soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. İsimli şahıs(Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ), ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurmuştur. Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: AA-DHA-İHA