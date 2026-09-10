İmamoğlu Davasında 'Çay Yasağı' İddiasına Başsavcılıktan Açıklama

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" yargılaması kapsamındaki tutuklu sanıklara yönelik "çay yasağı" getirildiği iddialarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Söz konusu haber ve paylaşımların tamamen gerçeği yansıtmadığını belirten Başsavcılık, adliye koridorlarında yürütülen prosedürlerin yasal sınırlarına dikkat çekti.

'YASAL DAYANAĞI YOK, HİÇBİR TUTUKLUYA YAPILMADI'

"Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği"nin ilgili maddesinde, günlük olarak duruşmalara katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verileceği hükmünün bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay-kahve servisi gibi bir uygulama hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmamıştır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odalarda çay içmelerine ilişkin sınırlama ise yoktur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA